Глава BlackRock не увидел у биткоина перспектив стать валютой

Биткоин не станет заменой фиатным деньгам, но может превратиться в крупный класс активов. Такое мнение CEO компании BlackRock, управляющей активами на $8,7 трлн, Ларри Финк высказал в интервью CNBC.

Несмотря на удачно прошедший листинг на Nasdaq криптовалютной компании Coinbase, которую оценили в $85,7 млрд, Финк скептически оценил принятие криптовалюты институционалами.

По его словам, он не заметил роста интереса к биткоину со стороны учреждений. В их кругах большее внимание привлекают риски климатических изменений, дефицита национального бюджета и инфляции.

«Мы изучаем криптовалюту, заработали на ней, но я не скажу, что наблюдаем широкий интерес институционалов по всему миру», - отметил Финк.

Ранее в BlackRock допустили выход на рынок биткоин-фьючерсов.



