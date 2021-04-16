Евро 16 апреля мало меняется к доллару в ожидании статистики по еврозоне

Курс евро в пятницу утром почти не меняется к доллару в ожидании статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 EET курс евро рос до 1,966 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1965 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,8 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 91,71 пункта.

Позднее в пятницу будет опубликован ряд данных по еврозоне. По мнению аналитиков, годовая инфляция в странах валютного блока в марте, по окончательной оценке, ускорилась до 1,3% с 0,9% месяцем ранее. Также станут известны данные о торговом балансе еврозоны в феврале. В январе профицит торгового баланса составлял 6,3 миллиарда евро.

Доллар тем временем перешел к небольшому коррекционному росту после четырех дней снижения. Поддерживает его и рост доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries). Показатель растет до 1,582% с уровня открытия в 1,53%.

На динамику американской валюты может повлиять статистика по США. Ожидается, что число новостроек в стране в марте выросло на 13,5%, до 1,613 миллиона, а индекс потребительских настроений в апреле увеличился до 89,6 пункта с мартовских 84,9 пункта.