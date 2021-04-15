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Нацбанк не исключает дальнейшего повышения учетной ставки
Национальный банк готов реагировать повышением учетной ставки и дальше, если это потребуется.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.
"Национальный банк готов реагировать повышением учетной ставки и дальше, если это нужно. Поэтому будем смотреть, как будет разворачиваться ситуация", - сказал Сологуб.
Как сообщал Укринформ, Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых. Такой шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года.
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