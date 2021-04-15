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CEO Coinbase допустил рост доли небиржевого бизнеса в доходах компании до 50%
12:55 15.04.2021 |
Сооснователь и глава Coinbase Брайан Армстронг ожидает, что неторговый бизнес компании в долгосрочной перспективе существенно вырастет.
В интервью CNBC он сказал, что выручка таких подразделений, как по работе с дебетовыми картами, Coinbase Earn, платформы для стейкинга и кастодиального сервиса, могут составить свыше 50% доходов компании в следующие «пять или десять лет».
Сейчас биржевой бизнес Coinbase является основным источником прибыли - в прошлом году торговые сборы составили 86% от общего дохода.
Армстронг не ожидает сокращения маржи даже в среднесрочной перспективе.
«Но в долгосроке, да, я действительно думаю, что сжатие может произойти, как и в любом другом классе активов», - добавил он.
По словам Армстронга, поэтому Coinbase начала инвестировать в неторговые источники выручки, чтобы обеспечить «стабильный и предсказуемый» доход в будущем.
Прямой листинг компании на Nasdaq он назвал «знаковым моментом» для криптоиндустрии.
Напомним, Nasdaq установила для акций Coinbase перед началом торгов справочную цену в $250. Это предполагает оценку компании около $65 млрд.
Рынок оценивал предполагаемую капитализацию компании до $160 млрд. Однако CEO New Constructs Дэвид Трейнер считает, что справедливый уровень показателя после выхода на фондовый рынок должен составить $18,9 млрд.
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