CEO Coinbase допустил рост доли небиржевого бизнеса в доходах компании до 50%

Сооснователь и глава Coinbase Брайан Армстронг ожидает, что неторговый бизнес компании в долгосрочной перспективе существенно вырастет.

В интервью CNBC он сказал, что выручка таких подразделений, как по работе с дебетовыми картами, Coinbase Earn, платформы для стейкинга и кастодиального сервиса, могут составить свыше 50% доходов компании в следующие «пять или десять лет».

Сейчас биржевой бизнес Coinbase является основным источником прибыли - в прошлом году торговые сборы составили 86% от общего дохода.

Армстронг не ожидает сокращения маржи даже в среднесрочной перспективе.

«Но в долгосроке, да, я действительно думаю, что сжатие может произойти, как и в любом другом классе активов», - добавил он.

По словам Армстронга, поэтому Coinbase начала инвестировать в неторговые источники выручки, чтобы обеспечить «стабильный и предсказуемый» доход в будущем.

Прямой листинг компании на Nasdaq он назвал «знаковым моментом» для криптоиндустрии.

Напомним, Nasdaq установила для акций Coinbase перед началом торгов справочную цену в $250. Это предполагает оценку компании около $65 млрд.

Рынок оценивал предполагаемую капитализацию компании до $160 млрд. Однако CEO New Constructs Дэвид Трейнер считает, что справедливый уровень показателя после выхода на фондовый рынок должен составить $18,9 млрд.



