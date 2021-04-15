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Доллар дешевеет к евро 15 апреля в ожидании данных из США
13:06 15.04.2021 |
Курс доллара демонстрирует негативную динамику по отношению к евро в четверг днем в ожидании ряда статданных из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.31 EET курс евро рос до 1,1984 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1978 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,73 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,18%, до 91,53 пункта.
Трейдеры с интересом ждут новых статданных из США в четверг. Так, минторг страны опубликует статистику по розничным продажам. Аналитики ждут их роста в марте на 5,9% по сравнению с февралем, когда показатель снизился максимальными темпами с апреля 2020 года - на 3%. Кроме того, минтруда США обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю. Эксперты ждут снижения показателя на 44 тысячи по сравнению с предыдущей неделей, до 700 тысяч заявок. Также до открытия торгов ФРС США опубликует данные по промпроизводству в стране в марте. Аналитики прогнозируют рост на 2,8% в месячном выражении после падения на 2,2% в феврале.
По словам аналитиков Unicredit, которые приводит газета Wall Street Journal, курс евро может вырасти по отношению к более надежному доллару на статданных из США, которые, как ожидается, покажут рост розничных продаж и промышленного производства в стране в марте. "Если, как мы ожидаем, рынки будут следовать логике, которая преобладала в последнее время, и сильные статданные США снова увеличат аппетит к риску и будут хорошо восприняты фондовыми рынками без особого давления на облигации, возможно дальнейшее ралли евро в паре с долларом до 1,2-1,205 доллара", - полагают эксперты.
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