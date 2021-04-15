Опрос: три четверти профессиональных инвесторов считают биткоин пузырем

Около 74% респондентов проведенного Bank of America опроса управляющих фондами заявили, что видят в биткоине пузырь, сообщает CNBC.

Противоположной точки зрения придерживаются 16% участников опроса, 10% затруднились ответить.

Управляющие фондами также поставили цифровое золото на второе место в списке активов с самой переполненной инвесторами торговлей (crowded trades), что обычно указывает на сильную спекулятивную составляющую. Первую строчку с небольшим перевесом респонденты отдали акциям технологических компаний - чуть более 30% против 27%.

Тем не менее 10% профессиональных инвесторов считают, что в 2021 году биткоин превзойдет эти бумаги по доходности.

В опросе Bank of America приняли участие 200 участников, управляющих активами на сумму $533 млрд.

Накануне цена первой криптовалюты обновила исторический максимум на отметках выше $64 000. В 2021 году актив закрыл лучший для себя за последние восемь лет первый квартал - курс за период вырос на 102%.

Ранее о том, что биткоин попал в зону пузыря заявили «король облигаций» Джеффри Гундлах и владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан.

Напомним, опрос криптофонда Nickel Digital показал, что 85% уже владеющих криптовалютами институциональных инвесторов и управляющих активами планируют увеличить вложения в цифровые валюты.



