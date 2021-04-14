Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки минимум до 7% с перспективой дальнейшего роста

Национальный банк Украины 15 апреля повысит учетную ставку еще минимум на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 7% годовых, и это повышение будет не последним в этом году, к такому мнению склоняется большинство банкиров, опрошенных агентством "Интерфакс-Украина".

"На этой неделе Нацбанк поднимет учетную ставку до 7%. Потребительские цены выросли, а годовая инфляция ускорилась до 8,5%, что значительно выше цели НБУ 5%. Поэтому, с высокой вероятностью, учетная ставка вырастет с последующим прогнозом роста до 7,5%", – сказал агентству директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

Главный экономист Креди Агриколь Банка Александр Печерицын также ожидает, что Нацбанк продолжит серию постепенного повышения ставки для противодействия росту инфляции, повысив ставку на 50 б.п.

"В то же время такое повышение должно быть сбалансированным, чтобы не предоставлять экономике ложного сигнала о начале жесткой монетарной политики", – указал эксперт.

Председатель правления Кредитвест банка Игорь Тихонов разделяет мнение о повышении ставки до 7% с целью сдерживания инфляции, указывая на ограниченность "пространства для маневра" НБУ в части повышения учетной из-за усиления противоэпидемических ограничений и мировой конъюнктуры.

"Рекордные цены на металл и продовольствие, высокая стоимость энергоресурсов в значительной мере оказывают влияние на цены, включенные в расчет инфляции. В этом контексте эффективность монетарных мер НБУ сильно ограничена", – отмечает Тихонов.

Его мнение разделяет директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев. "Минэкономики прогнозировал падение ВВП до 3% в первом квартале (...) Также мы видим, что экономика приспособилась к ограничениям, можно отметить минимальные влияния на экспортные отрасли, такие как металлургия, агро. Но поскольку сейчас большинство областей Украины находится в красной зоне, а вакцинация остается медленной, мы считаем, что бизнесу и населению будет необходима поддержка", – отметил он.

Эксперт ожидает, что НБУ может продолжить цикл повышения ставок для того, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон (5% +-1 п.п).

"Мы ожидаем, что учетная ставка будет повышена на 50 б.п. – до 7%. При этом существует высокая вероятность того, что голоса разделятся, и несколько членов комитета монетарной политики проголосуют за большее повышение", – также прогнозирует главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий.

По его словам, с учетом того, что основные факторы ускорения инфляции в 2021 году уже реализовались, не стоит ожидать более существенного повышения ставки, однако есть высокая вероятность того, что она будет увеличена на 50 б.п. и на следующих двух заседаниях (17 июня и 22 июля).

Помимо высокой инфляции основными факторами повышения ставки Колодий назвал усиление геополитических рисков, вызванное агрессивной политикой России, и ожидание более быстрого восстановления экономики развитых стран в результате успешной вакцинации. Результатом этого является сохранение относительно высоких цен на продовольственные товары и энергоресурсы на мировых рынках, рост доходности по десятилетним облигациям Казначейства США и переход к циклу повышения ключевых ставок во многих развивающихся странах, указал эксперт.

Подобное мнение высказал директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив, который также отметил ускорение инфляции и прогнозирует повышение ставки до 7%.

"Дальнейшая динамика будет зависеть от ряда факторов, которые могут повлиять как на ее повышение, так и наоборот, остановить такую тенденцию. В частности, от ограничения роста цен, что обусловлено укреплением курса гривни и ожидания хорошего урожая зерновых культур", – отметил он.

По словам эксперта, в то же время ощутимое влияние подорожание энергоносителей и отсутствие четких договоренностей с МВФ может повлиять на изменение как учетной ставки, так и других макроэкономических показателей во втором полугодии 2021 года.

Вместе с тем некоторые банкиры от Нацбанка ожидают более динамичного повышения ставки. В частности, начальник аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов прогнозирует повышение ставки на 100 б.п. – до 7,5% годовых.

"Значительную роль в недавнем ускорении инфляции играют экзогенные и регуляторные факторы, что существенно ограничивает потенциал управления инфляцией посредством учетной ставки. В связи с этим наиболее вероятно, что монетарная реакция на инфляцию будет оставаться сдержанной, и "канонический" подход подавления инфляции положительной реальной ставкой так и не будет применен", – указал аналитик.

Блинов прогнозирует, что на протяжении всего 2021 года учетная ставка будет находиться ниже фактического уровня ИПЦ. "В целом, даже в условиях ожидаемого повышения учетной ставки, монетарная политика в Украине в текущем году все равно будет сохранять стимулирующий характер", – отметил он.

В свою очередь директор департамента стратегического управления банка "Пивденный" Дмитрий Чичкаленко допускает повышение учетной ставки до 7,0-7,5% на этой неделе и до 8% к концу года.

"Хотя рост инфляции и был предсказуемым, однако его темпы оказались выше, чем ожидало большинство участников рынка. При таких условиях для сдерживания повышения инфляционных ожиданий НБУ будет более решительно повышать ставку", – пояснил эксперт свою позицию.

Его мнение разделяет глава правления ОТП Банка Владимир Мудрый. "Исходя из уровня инфляции 8,5%, учетную ставку надо повышать на 0,5%-1%, возможно - даже на 1,5% годовых. Я считаю оптимальным повышение на 1% годовых, ведь вместе с инфляционными в стране существуют макроэкономические и геополитические риски, которыми также необходимо управлять", – отметил эксперт.

Комментируя обновление Нацбанком макропрогноза, также ожидающееся 15 апреля, Колодий из Райффайзен банка Аваль предположил, что прогноз по динамике ВВП (рост на 4,2% в этом году – ИФ) не претерпит существенных изменений. "Будет ухудшен прогноз инфляции вследствие того, что по итогам первого квартала ИПЦ превысил прогнозное значение на 0,9 п.п. и составил 8,5%", – считает эксперт.

Подобного мнения придерживается и директор департамента стратегического управления банка "Пивденный" Чичкаленко, который указал, что внешний спрос, который будет способствовать восстановлению экономики – с одной стороны, и ухудшение эпидемической ситуации и падение выпуска в первом квартале 2021 года – с другой способствуют сохранению прогноза ВВП неизменным.

Эксперт ожидает, что прогноз инфляции на текущий год будет повышен, однако на следующий год останется неизменным.

В свою очередь, Тихонов из Кредитвест банка прогнозирует снижение прогноза по ВВП до 4,0% в связи с ростом заболеваемости и активным расширением "красной" карантинной зоны по территории страны в марте.

По мнению эксперта, прогноз НБУ по инфляции на конец года останется неизменным на уровне 7% в связи с ожиданием хорошего урожая.