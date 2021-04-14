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Справочный курс гривны 14 апреля повышен на 0,38 коп до 28,0021 грн/$1
12:24 14.04.2021 |
Национальный банк 14 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.38 коп. до 28.0021 UAH/USD.
|Показатель
|13.04.2021
|14.04.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0059
|28.0021
|0.014
Данные: НБУ
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