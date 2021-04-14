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Остаток средств на корсчетах банков 14.04.21
10:53 14.04.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|12 марта
|54160.1
|15 марта
|55349.9
|16 марта
|58529.7
|17 марта
|57631.5
|18 марта
|64433.7
|19 марта
|63489.0
|22 марта
|61335.0
|23 марта
|58648.6
|24 марта
|58510.2
|25 марта
|60663.6
|26 марта
|60648.7
|29 марта
|54130.6
|30 марта
|53788.0
|31 марта
|57246.0
|1 апреля
|54822.7
|2 апреля
|49035.5
|5 апреля
|47364.4
|6 апреля
|46497.3
|7 апреля
|45061.4
|8 апреля
|43458.0
|9 апреля
|49545.4
|12 апреля
|47677.3
|13 апреля
|64998.0
|14 апреля
|66673.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 14 апреля- 28,0156 грн
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