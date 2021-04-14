Nasdaq установила справочную цену в $250 для прямого листинга Coinbase, что дает ей оценку в $65 млрд

Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, выйдет на открытый рынок 14 апреля за счет прямого листинга, справочная цена для которого установлена биржей Nasdaq на уровне $250 за акцию.

Реальная цена размещения будет определена на основе рыночных заявок на покупку и продажу акций Coinbase.

Размещение акций по $250 даст Coinbase оценку около $65 млрд, пишет Dow Jones. В рамках последнего частного инвестраунда, состоявшегося в 2018 году, криптовалютная биржа была оценена в $8 млрд.

Для сравнения: капитализация Nasdaq Inc составляет порядка $26 млрд, а Intercontinental Exchange Inc., материнской компании Нью-йоркской фондовой биржи, - около $69 млрд.

Coinbase, основанная в 2012 году Брайаном Армстронгом и Фредом Эрсамом, является одной из наиболее известных компаний индустрии криптовалют. Она существенно выиграла от роста курса биткойна в первом квартале 2021 года, заработав за три месяца больше, чем за весь 2020 год. Согласно предварительным данным, опубликованным Coinbase на прошлой неделе, ее чистая прибыль в январе-марте составила $730-800 млн, выручка - $1,8 млрд. Для сравнения: в целом за 2020 год Coinbase получила чистую прибыль в $322 млн при выручке в $1,3 млрд.

Coinbase предлагает инвесторам широкий круг финансовых услуг, связанных с биткойном и еще порядка 50 криптовалютами.

Количество ежемесячно активных пользователей Coinbase на конец 2020 года составляло 2,8 млн, количество верифицированных пользователей - 43 млн.

Прямой листинг позволяет компании размещать акции на бирже без участия банков-андеррайтеров, что является необходимым в случае IPO. При этом компания не привлекает средства в рамках этой процедуры.





