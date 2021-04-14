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Против Крейга Райта подали иск после претензий на авторство white paper биткоина
09:01 14.04.2021 |
Организация Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) подала иск против самопровозглашенного создателя первой криптовалюты Крейга Райта. Поводом стали его заявления об авторских правах на white paper биткоина и требования удалить документ из открытых источников.
COPA обратилась с иском в Высокий суд Лондона. Альянс потребовал признать, что ответчик не является автором и не располагает соответствующим правом на white paper первой криптовалюты.
Истец также попросил запретить Райту заявлять о причастности к написанию документа, утверждать об авторских правах и предпринимать какие-либо действия, подразумевающие, что подобные высказывания правдивы.
«Мы поддерживаем сообщество разработчиков биткоина и многих других, кому угрожали за размещение white paper», - отметили в COPA.
Организация создана в сентябре 2020 года в целях расширения доступа криптовалютных компаний к технологиям с помощью общей библиотеки патентов.
В число участников входит платежная компания Square Джека Дорси. 15 марта 2021 года к COPA присоединились криптовалютные биржи OKCoin и Kraken, поставщик аналитического ПО MicroStrategy, а также Chaincode Labs.
В 2019 году Райт оформил на себя авторское право на white paper и исходный код биткоина. Позже в Бюро авторского права США уточнили, что не признали его создателем цифрового золота Сатоши Накамото.
В январе 2021 года Райт обвинил сайты Bitcoin.org и Bitcoincore.org в нарушении авторских прав и потребовал удалить white paper. Аналогичное письмо юристы Ontier направили в Square, на сайте которой размещена копия документа.
Владелец Bitcoin.org Cobra отказался выполнять это требование. 1 февраля он сообщил об угрозах убийством со стороны некоего лица, «связанного с сообществом Bitcoin SV».
Ранее бывший технический директор Coinbase Баладжи Сринивасан предложил правительственным сайтам разных стран разместить white paper биткоина в ответ на заявления Райта. Эстония и Колумбия поддержали призыв.
Напомним, в феврале COPA потребовала от самопровозглашенного создателя биткоина пояснить, на каком основании он предъявляет авторские права на white paper.
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