Против Крейга Райта подали иск после претензий на авторство white paper биткоина

Организация Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) подала иск против самопровозглашенного создателя первой криптовалюты Крейга Райта. Поводом стали его заявления об авторских правах на white paper биткоина и требования удалить документ из открытых источников.

COPA обратилась с иском в Высокий суд Лондона. Альянс потребовал признать, что ответчик не является автором и не располагает соответствующим правом на white paper первой криптовалюты.

Истец также попросил запретить Райту заявлять о причастности к написанию документа, утверждать об авторских правах и предпринимать какие-либо действия, подразумевающие, что подобные высказывания правдивы.

«Мы поддерживаем сообщество разработчиков биткоина и многих других, кому угрожали за размещение white paper», - отметили в COPA.

Организация создана в сентябре 2020 года в целях расширения доступа криптовалютных компаний к технологиям с помощью общей библиотеки патентов.

В число участников входит платежная компания Square Джека Дорси. 15 марта 2021 года к COPA присоединились криптовалютные биржи OKCoin и Kraken, поставщик аналитического ПО MicroStrategy, а также Chaincode Labs.

В 2019 году Райт оформил на себя авторское право на white paper и исходный код биткоина. Позже в Бюро авторского права США уточнили, что не признали его создателем цифрового золота Сатоши Накамото.

В январе 2021 года Райт обвинил сайты Bitcoin.org и Bitcoincore.org в нарушении авторских прав и потребовал удалить white paper. Аналогичное письмо юристы Ontier направили в Square, на сайте которой размещена копия документа.

Владелец Bitcoin.org Cobra отказался выполнять это требование. 1 февраля он сообщил об угрозах убийством со стороны некоего лица, «связанного с сообществом Bitcoin SV».

Ранее бывший технический директор Coinbase Баладжи Сринивасан предложил правительственным сайтам разных стран разместить white paper биткоина в ответ на заявления Райта. Эстония и Колумбия поддержали призыв.

Напомним, в феврале COPA потребовала от самопровозглашенного создателя биткоина пояснить, на каком основании он предъявляет авторские права на white paper.



