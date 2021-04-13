Курс евро 13 апреля снижается к доллару на статистике из Германии

Курс евро чуть усилил снижение по отношению к доллару во вторник днем после выхода данных о неожиданном снижении доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют котировки на торгах.

По состоянию на 12.44 EET курс евро снижается до 1,19 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1909 доллара за евро. До выхода статистики евро стоил 1,906 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 109,28 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,37 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 92,13 пункта.

Центр исследований экономики Европы (ZEW) сообщил ранее во вторник, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал до 70,7 пункта с 76,6 пункта в марте. Это первое падение индекса с осени. Аналитики, напротив, ожидали роста индикатора до 79 пунктов.

По состоянию на 12.44 мск курс евро снижается до 1,19 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1909 доллара за евро. До выхода статистики евро стоил 1,906 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 109,28 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,37 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 92,13 пункта.

Центр исследований экономики Европы (ZEW) сообщил ранее во вторник, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал до 70,7 пункта с 76,6 пункта в марте. Это первое падение индекса с осени. Аналитики, напротив, ожидали роста индикатора до 79 пунктов.

По словам аналитиков ING, которые приводит газета Wall Street Journal, статистика покажет ускорение годовой инфляции по итогам марта до максимума с января 2020 года в 2,5% с 1,7% по итогам февраля. И в этом случае дополнительным позитивом для курса доллара может стать возможное повышение доходности американских гособлигаций.

"Такие цифры могут еще больше усилить подозрения в том, что экономика США начинает перегреваться, и, вероятно, добавят опасений по поводу того, что риторика ФРС о мягкой монетарной политике может оказаться под вопросом", - также сказали аналитики.