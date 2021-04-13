В 2021 году средний размер венчурных инвестиций в криптокомпании вырос на 120%

В первом квартале 2021 года криптовалютные компании привлекали от венчурных инвесторов суммы от $50 млн в два раза чаще, чем за весь 2020 год. Об этом свидетельствуют данные The Block Research.

Согласно исследованию, в первом квартале 2021 года венчурные инвесторы заключили семь сделок суммой более $100 млн каждая против четырех в 2020 году. Еще семь стоили от $50 млн до $100 млн - в прошлом году таких было всего три.

По данным аналитиков, по итогам 2020 года средний размер сделки составил $5,7 млн. За первые три месяца 2021 года показатель увеличился до $12,7 млн.

В первом квартале объем венчурных инвестиций в криптовалютные компании составил около $2,6 млрд, согласно CB Insights. Это больше, чем за весь прошлый год, в котором индустрия привлекла $2,3 млрд.

Напомним, специалисты The Block оценили объем венчурного финансирования криптоиндустрии в прошлом году в $3,1 млрд и насчитали 774 сделки.



