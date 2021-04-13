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Доллар укрепляется на росте доходности гособлигаций США
09:12 13.04.2021 |
Курс доллара растет к евро и иене во вторник утром при увеличении доходности гособлигаций США, свидетельствуют котировки на торгах.
По состоянию на 8.43 EET курс евро снижался до 1,189 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1909 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,37 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,15%, до 92,28 пункта.
Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) увеличилась до 1,689% с уровня прошлого закрытия в 1,676%.
Как сказала аналитик JPMorgan Мира Шандан (Meera Chandan) газете Wall Street Journal, доходность гособлигаций США будет продолжать расти и дальше, что будет способствовать дальнейшему росту курса доллара.
Инвесторы во вторник также ожидают макростатистику. Ожидается, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле вырос до 79 пунктов с уровня прошлого месяца в 76,6 пункта. А потребительские цены в США, согласно прогнозам, по итогам марта выросли на 2,5% в годовом выражении, а в месячном - на 0,5%.
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