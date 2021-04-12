Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 09.04.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|07.04
|119.0 (7.5)
|-
|08.04
|113.0 (7.5)
|-
|09.04
|-
|1010.0 (6.5;84) 2394.0 (6.5;1820)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|07.04
|37248.0 (5.5)
|-
|08.04
|33400.0 (5.5)
|-
|09.04
|37295.0 (5.5)
|112562.0 (6.5;7)
Данные НБУ