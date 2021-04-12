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Справочный курс гривны 12 апреля понижен на 1,38 коп до 27,9343 грн/$1
12:31 12.04.2021 |
Национальный банк 12 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.38 коп. до 27.9343 UAH/USD.
|Показатель
|09.04.2021
|12.04.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9205
|27.9343
|0.049
Данные: НБУ
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