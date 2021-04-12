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Евро растет к доллару 12 апреля после выхода статистики еврозоны
13:04 12.04.2021 |
Курс евро перешел к незначительному росту по отношению к доллару после того, как макростатистика продемонстрировала положительную экономическую динамику в еврозоне, свидетельствуют котировки торгов.
По состоянию на 12.33 EET курс евро рос до 1,1905 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1896 доллара за евро; курс доллара к иене опускался до 109,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,65 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 9216 пункта.
Кур евро в паре с долларом перешел к росту в понедельник после того, как статистика указала на рост объема розничных продаж в странах еврозоны в феврале на 3% по сравнению с январем, хотя аналитики ждали роста на 1,5%. До статистики евро снижался к доллару и стоил 1,886 доллара.
В том что касается курса доллара, то в дальнейшем на него могут повлиять данные инфляции, промышленного производства и розничных продаж в США за март. Так как в последнее время усилились опасения ускорения роста потребительских цен в стране, особенный интерес вызывает статистка инфляции, которая будет опубликована во вторник. Аналитики ждут ускорения годовой инфляции до максимума с января 2020 года в 2,5% против 1,7% по итогам февраля.
"Если новые данные не приведут к значительному росту доходности гособлигаций, вряд ли доллар снова получит толчок к сильному росту", - добавили аналитики банка Unicredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.
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