НБУ на этой неделе отказался от интервенций на межбанке

Согласно им, в целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $290,5 млн, продал – $70 млн.
Уточняется, что в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале – $200 млн, в марте – $50,5 млн.
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17:17 09.04.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 5 по 9 апреля не осуществлял интервенции на межбанковском валютном рынке, свидетельствуют данные, размещенные на сайте центробанка в пятницу.
Согласно им, в целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $290,5 млн, продал – $70 млн.
Уточняется, что в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале – $200 млн, в марте – $50,5 млн.
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