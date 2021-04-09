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Справочный курс гривны 9 апреля повышен на 8,26 коп до 27,9205 грн/$1
12:29 09.04.2021 |
Национальный банк 9 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.26 коп. до 27.9205 UAH/USD.
|Показатель
|08.04.2021
|09.04.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0031
|27.9205
|0.295
Данные: НБУ
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