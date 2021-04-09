Глава JPMorgan призвал ужесточить регулирование криптовалют

Цифровые валюты и финтех-проекты должны обладать четким правовым статусом, поскольку потенциально они угрожают традиционному банковскому сектору. Об этом генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил в письме акционерам.

В числе основных рисков глава финансового холдинга назвал рост теневого банкинга, ненадлежащее использование финансовых данных и угрозы кибербезопасности.

«JPMorgan агрессивно адаптируется к новым вызовам, связанным с растущей конкуренцией цифровых платформ, и выступает за равные условия игры», - написал он.

Джейми Даймон подчеркнул, что сложность текущего регулирования критовалютного рынка в США заключается в различных взглядах государственных органов на индустрию.

По оценкам JPMorgan, в настоящее время около 58 финтех-компаний с рыночной капитализацией более $1 млрд конкурируют за клиентов, предлагая более быстрые и эффективные платежные услуги.

Даймон добавил, что если банки не укрепят свои позиции, то рискуют «уйти в прошлое».

Ранее CEO инвестиционного холдинга Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что текущее регулирование криптовалютной индустрии ограничивает возможности банков по работе с цифровыми активами, но со временем это изменится.



