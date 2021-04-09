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Глава JPMorgan призвал ужесточить регулирование криптовалют
09:29 09.04.2021 |
Цифровые валюты и финтех-проекты должны обладать четким правовым статусом, поскольку потенциально они угрожают традиционному банковскому сектору. Об этом генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил в письме акционерам.
В числе основных рисков глава финансового холдинга назвал рост теневого банкинга, ненадлежащее использование финансовых данных и угрозы кибербезопасности.
«JPMorgan агрессивно адаптируется к новым вызовам, связанным с растущей конкуренцией цифровых платформ, и выступает за равные условия игры», - написал он.
Джейми Даймон подчеркнул, что сложность текущего регулирования критовалютного рынка в США заключается в различных взглядах государственных органов на индустрию.
По оценкам JPMorgan, в настоящее время около 58 финтех-компаний с рыночной капитализацией более $1 млрд конкурируют за клиентов, предлагая более быстрые и эффективные платежные услуги.
Даймон добавил, что если банки не укрепят свои позиции, то рискуют «уйти в прошлое».
Ранее CEO инвестиционного холдинга Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что текущее регулирование криптовалютной индустрии ограничивает возможности банков по работе с цифровыми активами, но со временем это изменится.
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