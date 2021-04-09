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Комитет Рады перенес рассмотрение снижения межбанковской комиссии
Финансовый комитет Рады 8 апреля по техническим причинам не смог рассмотреть законопроект "О платежных услугах", в который хотят включить нормы законодательного ограничения комиссии интерчейндж.
Об этом сообщает FinClub.
Отмечается, что Комитет должен был рассмотреть законопроект № 4364 "О платежных услугах", докладчиком по которому была определена депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
"У нас докладчик Смаглюк. Но она выпала у нас из рассмотрения вопроса. Будем рассматривать без нее или будем переносить", - заявил глава комитета Данил Гетманцев.
При этом, члены комитета высказались за перенос рассмотрения вопроса.
"На следующий комитет переносим этот вопрос", - резюмировал Гетманцев.
Законопроект с поправками по интерчейндж ко второму чтению еще не обнародован - осенью депутаты предлагали две модели снижения интерчейндж до 0,5% и 0,3%.
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