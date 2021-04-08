Объем ипотечного кредитования в феврале вырос на 40% – опрос НБУ

Объем ипотечного кредитования в феврале 2021 года составил 457,9 млн грн, что на 40% больше, чем в январе и на 81% больше, чем в феврале 2020 года, свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса банков.

Согласно сообщению, за февраль было выдано 617 ипотечных кредитов, что на 39% больше, чем месяцем ранее и на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным опроса, почти 89% ипотечных договоров на сумму 380 млн грн в феврале были составлены с пятью банками, что свидетельствует о концентрированности рынка ипотечного кредитования.

НБУ отметил, что в феврале объемы выдачи на покупку первичной недвижимости выросли на 13% или 7,7 млн грн – до 66,9 млн грн, а на вторичной - на 47% или 124,2 млн грн – до 388,45 млн грн.

Согласно результатам опросов, вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования, в частности доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в феврале составила около 85% по объему всех новых выдач.

В отчетном периоде средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 13,9% (в январе - 13,8%), а на первичном - 17,1% (в январе -15,9%). Заметный рост стоимости кредитов на первичном рынке в феврале состоялся из-за роста доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку, пояснил регулятор.

По данным НБУ, что в региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдано в Киеве – 171 договор на общую сумму 177 млн грн (39% общей суммы), в Киевской области - 84 договора на общую сумму 78,5 млн грн (17%), в Харьковской области - 76 договоров на общую сумму почти 43 млн грн (9%), во Львовской области - 36 договоров на общую сумму 28,3 млн грн и в Днепропетровской области - 45 договоров на общую сумму 24,2 млн грн.