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Справочный курс гривны 8 апреля понижен на 12,65 коп до 28,0031 грн/$1
12:23 08.04.2021 |
Национальный банк 8 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 12.65 коп. до 28.0031 UAH/USD.
|Показатель
|07.04.2021
|08.04.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8766
|28.0031
|0.454
Данные: НБУ
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