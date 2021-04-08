Хешрейт биткоина обновил исторический максимум

Совокупный объем вычислительных мощностей в сети первой криптовалюты достиг рекордной отметки 179,4 EH/s.

2 апреля состоялся перерасчет сложности добычи биткоина - показатель вырос на 5,82%, достигнув рекордных 23,14 T.

Технический директор майнингового пула Luxor Итан Вера в интервью CoinDesk заявил, что высокие цены на биткоин и дефицит чипов сделали рентабельной добычу даже на ASIC-устройствах 2014 года.

«Многие майнеры сейчас работают с маржой в 85%. Практически нет убыточного оборудования», - пояснил он.

Напомним, в марте NiuLian Technology, дочка котирующейся на Nasdaq компании The9 Ltd, приобрела ASIС-устройства у Bitmain и MicroBT.

Американская майнинговая компания Marathon Digital Holdings в отчете за первый квартал 2021 года сообщила, что в течение первых трех месяцев получила примерно 10 300 Antminer S-19 Pro от Bitmain.



