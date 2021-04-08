Финансовые новости
- |
- 08.04.21
- |
- 12:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.04.2021
10:26 08.04.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|05.03.2021
|5.5438
|09.03.2021
|5.5625
|10.03.2021
|5.6838
|11.03.2021
|5.6700
|12.03.2021
|5.6738
|15.03.2021
|5.6571
|16.03.2021
|5.6150
|17.03.2021
|5.7385
|18.03.2021
|5.7346
|19.03.2021
|5.6125
|22.03.2021
|5.6962
|23.03.2021
|5.6750
|24.03.2021
|5.6313
|25.03.2021
|5.7350
|26.03.2021
|5.4667
|29.03.2021
|5.4278
|30.03.2021
|5.5994
|31.03.2021
|5.5143
|01.04.2021
|5.6264
|02.04.2021
|5.5864
|05.04.2021
|5.5625
|06.04.2021
|5.6132
|07.04.2021
|5.6484
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка
|Концепция поменялась. Зачем Зеленский вычеркивал НАТО из Стратегии военной безопасности, а теперь вдруг запросил ПДЧ
|Украинские переговорщики отказываются от Минска: Как это повлияет на работу ТКГ
|Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Азиатские биржи 8 апреля закрылись в основном ростом на новостях из США
|Хешрейт биткоина обновил исторический максимум
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.04.21
|Остаток средств на корсчетах банков 08.04.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.04.2021
|Банк Швеции завершил первую фазу пилотных испытаний цифровой кроны
Это интересно
|Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии
|Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров
|В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород
|Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети
|Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей
|Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании
|Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT