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Банк Швеции завершил первую фазу пилотных испытаний цифровой кроны
Технология национальных цифровых валют (CBDC) требует дальнейшей проработки, в частности в аспекте масштабируемости. Такие выводы содержатся в отчете Риксбанка по итогам первой фазы тестирования цифровой кроны.
Регулятор смоделировал основные аспекты потенциальной системы CBDC, включая распределение ликвидности через предполагаемых посредников с использованием расчетной системы RIX. В рамках испытаний Риксбанк также создал конечных пользователей и платежные приложения. Проект базируется на блокчейне R3 от Corda.
«Решение, протестированное на первом этапе цифровой кроны, соответствует требованиям к производительности, описанным в техническом задании. Результаты получены в ограниченной тестовой среде. Способность технологии управлять розничными платежами в крупных масштабах требует дальнейших исследований и испытаний», - говорится в докладе.
Центробанк также отметил некоторые проблемы с конфиденциальностью. Регулятор подчеркнул, что в соответствии с законами о банковской тайне содержащаяся в сделке информация должна быть защищена. Раскрытие персональных данных названо недопустимым.
Глава проекта цифровой кроны Митра Сундберг отметил необходимость создания новой правовой базы для использования CBDC. По его словам, тестирование может продлиться до 2026 года с учетом того комплекса проблем, который предстоит решить.
Риксбанк продлит соглашение с консалтинговой фирмой Accenture, выступающей техническим консультантом проекта.
Вторая фаза испытаний сосредоточится на потенциальных поставщиках цифровой кроны, ее методах хранения и эффективности в розничных платежах. Исследователи также проверят автономную функциональность CBDC и интеграцию с терминалами торговых точек.
Напомним, впервые о планах Швеции запустить цифровую валюту стало известно в 2016 году.
В феврале 2020 года центробанк совместно с консалтинговой фирмой Accenture начал тестирование электронной кроны. Соглашение о партнерстве стороны заключили в 2019 году.
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