Финансовые новости
- |
- 07.04.21
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
С начала года украинцы получили на 30% больше денег из-за рубежа, чем в прошлом году – Приватбанк
15:49 07.04.2021 |
За первые 3 месяца этого года украинцы получили через Приват24 и другие сервисы Приватбанка иностранных переводов (без учета р2р и SWIFT платежей) на сумму 386 млн долларов - это на 30% больше за первый квартал 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
"В то же время за первый квартал украинцы отправили через Приватбанк за границу 79,7 млн долларов, что на 20% превышает прошлогоднего показатели. При этом, количество отправленных за границу переводов за этот период увеличилась лишь на 7% до 155 тысяч.
В 2021 году более 72% зарубежных переводов, с учетом пандемии и карантина, клиенты Приватбанка получили через Приват24 и другие цифровые каналы. В среднем украинцы получали из-за рубежа 374 доллара, а отправляли по 517 долларов", - говорится в сообщении.
При этом, больше всего денежных переводов украинцы в 2021 году получают из США - более 19% (71,2 млн долларов) от общего объема переводов.
Второй в рейтинге стран-доноров переводов является Италия (12%, 48 млн долларов), на третьем месте Израиль (10%, 40,1 млн долларов).
Среди стран-лидеров по отправке в Украину денежных переводов также закрепились Россия (7%, 27,1 млн долларов), Германия (6%, 23,2 млн долларов) и Польша (5%, 19,7 млн долларов).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Конец «легитимности». Может ли Россия напасть из Крыма?
|Не Босфором единым. Получит ли Украина газ из Катара
|Игорь Попов о шансах «слуг народа» создать широкую коалицию с «Батьківщиною»
|Бунт на Прикарпатье: Даст ли Банковая заднюю с победой Вирастюка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|С начала года украинцы получили на 30% больше денег из-за рубежа, чем в прошлом году – Приватбанк
|Международные резервы Украины в марте сократились на 5,3% - НБУ
|Евро дорожает к доллару 7 апреля на статистике из еврозоны
|Биржи АТР 7 апреля закрылись разнонаправленно
|Справочный курс гривны 7 апреля понижен на 2,6 коп до 27,8766 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.04.21
Это интересно
|В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород
|Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети
|Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей
|Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании
|Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT
|Google выиграла у Oracle в Верховном суде многолетнюю тяжбу об использовании Java
|Самым мощным электрокаром BMW станет кроссовер iX M60