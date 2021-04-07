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Международные резервы Украины в марте сократились на 5,3% - НБУ
Международные резервы Украины к началу апреля 2021 года сократились, по предварительным данным, до $27,035 млрд (в эквиваленте), что на 5,3% меньше, чем на начало марта этого года ($28,543 млрд), свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в среду.
Согласно им, чистые международные резервы за аналогичный период сократились до $16,744 млрд (в эквиваленте), что на 5,3% меньше, чем на начало марта этого года ($17,679 млрд).
"В марте они (международные резервы - ИФ) уменьшились на 5%, учитывая значительные объемы погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые частично были компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства", - пояснила пресс-служба НБУ.
Как отмечает Нацбанк, на динамике резервов в марте отразились операции правительства по управлению госдолгом - общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $1,3 млрд (в эквиваленте).
Уточняется, что $570,5 млн были направлены на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в инвалюте, $325,2 млн - на обслуживание еврооблигаций, а остаток - на выполнение других обязательств государства в инвалюте. Помимо этого в пользу МВФ в марте было направлено $508,2 млрд.
Вместе с тем валютные поступления от размещения ОВГЗ составили $473,7 млн (в эквиваленте), указывает НБУ.
На динамику показателя в марте повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) - в прошлом месяце их стоимость сократилась на $250,3 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.
Указывается, что на динамике резервов также отразились операции центробанка на межбанковском валютном рынке - в марте межбанк был сбалансированным, однако в отдельные дни наблюдалось чрезмерное предложение, которое позволило регулятору пополнить резервы на $50,5 млн.
Как отметил НБУ, по состоянию на 1 апреля 2021 года объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
Как сообщалось, на начало этого года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, а ЧМР - $18,114 млрд.
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