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Справочный курс гривны 7 апреля понижен на 2,6 коп до 27,8766 грн/$1
12:25 07.04.2021 |
Национальный банк 7 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.6 коп. до 27.8766 UAH/USD.
|Показатель
|06.04.2021
|07.04.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8506
|27.8766
|0.093
Данные: НБУ
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