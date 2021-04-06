НБУ перенес на 15 июня подготовку банков к обновленным правилам работы с электронными деньгами

Национальный банк Украины (НБУ) продлил на три месяца – до 15 июня 2021 года подготовку банков к обновленным правилам работы с электронными деньгами, в частности на доработку и настройку программного обеспечения и подготовку к обновленным правилам использования е-денег, сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующие изменения содержит постановление правления НБУ №28 от 5 апреля 2021 года, которое обнародовано на сайте Нацбанка и вступило в силу.

НБУ пояснил, что причиной указанного переноса является то, что в условиях карантина, вызванных пандемией COVID-19, банкам нужно больше времени для подготовки.

Как сообщалось, НБУ 15 сентября 2020 года гармонизировал регулирование рынка электронных денег с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга, в том числе обязал банки проводить идентификацию пользователей электронных средств.

НБУ также отменил ограничения по суммам электронных денег, на которые могут осуществляться расчеты и переводы для идентифицированных и верифицированных в полном объеме пользователей е-кошельков, и разрешил хранить на пополняемом электронном кошельке до 400 тыс. грн, а на непополняемом - до 5 тыс. грн.

Кроме того, центробанк обязал коммерческих агентов открывать у банка-эмитента отдельный текущий счет для осуществления агентской деятельности, а также использовать наличность, полученную у клиента, исключительно для внесения на отдельный текущий счет.

Регулятор также обязал банки-эмитенты информировать клиента о создании е-кошелька и получить его согласие перед заключением договора, предоставить пользователю информацию о наименовании и местонахождении эмитента и оператора, об условиях и порядке создания и использования электронного кошелька, о порядке и способах осуществления переводов между пользователями, также о суммах и порядке уплаты комиссионного вознаграждения пользователем.