Объем частных денежных переводов в Украину в феврале сократился на 2,7% г/г – НБУ

Согласно им, по итогам двух месяцев этого года объем частных денежных переводов в страну сократился на 5,7% против аналогичного прошлогоднего периода – до $1,818 млрд
По данным НБУ, в целом за январь-февраль 2021 года через корсчета банков в Украину было переведено $132 млн (7,3% общего количества переводов), через неформальные каналы – $681 млн (37,5%), через международные платежные системы – $423 млрд (23,3%).
Как сообщалось, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году составил $11,888 млрд.