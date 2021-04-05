В Канаде представили нормативную базу регулирования биткоин-бирж

Канадские администраторы по ценным бумагам (CSA) и Организация по регулированию инвестиционной отрасли Канады (IIROC) опубликовали нормативную основу соответствия криптокомпаний регуляторным требованиям.

Руководство обеспечивает базу для управления рисками, связанными с цифровыми активами, включая прозрачность, определение цен, стандарты страхования и хранения.

Документ раскрыл как существующее регулирование можно «адаптировать» к дилерам и маркетплейсам на рынке криптовалют. В обоих случаях регулятор рекомендует временно зарегистрироваться как компания с ограниченной ответственностью при условии, что они не предлагают и не используют кредитное плечо. В дальнейшем регуляторы намерены предложить долгосрочный подход.

В случае если функциональность маркетплейса предполагает обмен, регуляторы в индивидуальном порядке рассмотрят признание платформы в качестве биржи или ее временное освобождение от этого статуса.

Не проработанной остается позиция в отношении расчетно-клиринговых процессов.

«Мы рассмотрим конкретные риски, связанные с клиринговыми функциями, чтобы определить, стоит ли [торговые платформы криптоактивов] признавать клиринговыми палатами или их от этого освободить. Какие условия должны соблюдаться во втором случае», - указано в документе.

Также неопределенный статус сохраняется в отношении платформ и участников торговли внебиржевыми деривативами. Регуляторы планируют в будущем устранить этот пробел.

Документ допускает, что со временем криптокомпании получат представительство в IIROC.

Раскрытию правил предшествовала публикация в 2019 году консультативного доклада, который получил 52 комментария от заинтересованных лиц.



