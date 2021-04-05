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В ЕЦБ назвали срок запуска цифрового евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может выпустить цифровую валюту через четыре года, если политики одобрят проект. Об этом глава учреждения Кристин Лагард заявила в интервью Bloomberg.
«Мы должны убедиться, что все делаем правильно, - это наша обязанность перед европейцами. Сам процесс - давайте будем реалистами - займет, на мой взгляд, еще четыре года, может быть, немного больше», - сказала она.
В ближайшее время ЕЦБ опубликует анализ 8000 ответов, полученных в рамках общественных консультаций по потенциальному запуску цифровой валюты центрального банка (CBDC). Документ отправят в Европарламент.
В середине года Совет управляющих ЕЦБ примет решение о дальнейших практических экспериментах с цифровым евро, уточнила Лагард. По ее словам, решение о внедрении CBDC будет принято через полгода-год после этого.
«Это технически дерзкий проект, а также кардинальное изменение. Нам нужно быть уверенными, что мы не ломаем никакую систему, а улучшаем ее», - отметила председатель ЕЦБ.
Она подтвердила свое мнение о том, что цифровая валюта не заменит наличные деньги, а станет дополнением к ним.
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