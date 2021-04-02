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Украинцы за месяц продали банкам рекордный объем валюты
15:43 02.04.2021 |
Население Украины в марте 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 082,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 753,0 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 329,7 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Таким образом, в марте был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года.
Всего с начала 2021 года население продало валюты на 5 038,4 млн долларов и купило на 4 664,7 млн долларов. Чистая продажа составила 373,7 млн долларов.
Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.
Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 50,5 млн долларов. При этом он не продавал на межбанке валюту. Таким образом, положительное сальдо составило 50,5 млн долларов, в то время как в феврале - 200 млн долларов, в январе - 20 млн долларов.
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