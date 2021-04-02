Morgan Stanley допустил добавление биткоин-фьючерсов в собственные фонды

Один из крупнейших американских банков Morgan Stanley не исключил добавления производных на биткоин в несколько собственных фондов. Об этом говорится в заявке для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В документе упоминаются 12 фондов. Некоторые из них могут получить доступ к первой криптовалюте через расчетные фьючерсы или биткоин-траст компании Grayscale Investments (GBTC).

Согласно заявке, инвестиции возможны через дочернюю структуру, организованную на Кайманах в соответствии с местным законодательством.

Morgan Stanley допускает, что каждый из фондов может передать до 25% своих активов дочерней структуре, которая вложит их в биткоин.

Напомним, в марте 2021 года источники CNBC сообщили о планах Morgan Stanley открыть аккредитованным инвесторам с капиталом не менее $2 млн доступ к биткоин-фондам.



