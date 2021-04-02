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Справочный курс гривны 2 апреля понижен на 10,59 коп до 27,9332 грн/$1
12:26 02.04.2021 |
Национальный банк 2 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 10.59 коп. до 27.9332 UAH/USD.
|Показатель
|01.04.2021
|02.04.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8273
|27.9332
|0.381
Данные: НБУ
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