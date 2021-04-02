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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.04.2021
11:27 02.04.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 2 апреля 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,8303
|Аккордрбанк
|27,8500
|OTP Bank
|27,8000
|Земельный капитал
|27,8901
|Креди Агриколь
|27,7700
|Банк Сич
|27,9000
|Укрэксимбанк
|27,7500
|Коминвестбанк
|27,9000
|Правекс
|27,7500
|Правекс
|27,9000
|Пивденный
|27,7500
|Форвард банк
|27,9000
|Банк Сич
|27,7500
|Укрстройинвестбанк
|27,9200
|Альфа-банк
|27,7500
|Креди Агриколь
|27,9300
|Укрстройинвестбанк
|27,7200
|Приватбанк
|27,9330
|Коминвестбанк
|27,7000
|Ощадбанк
|27,9400
|Аккордрбанк
|27,7000
|OTP Bank
|27,9500
|Форвард банк
|27,6500
|Пивденный
|27,9500
|Ощадбанк
|27,6300
|Укрэксимбанк
|27,9500
|Приватбанк
|27,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Альфа-банк
|28,3500
|Украинский Капитал
|27,5500
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|32,6200
|Аккордрбанк
|32,7400
|Пивденный
|32,6000
|Ощадбанк
|32,8000
|Коминвестбанк
|32,6000
|Земельный капитал
|32,8389
|Альфа-банк
|32,6000
|Банк Сич
|32,8500
|OTP Bank
|32,6000
|Коминвестбанк
|32,8500
|Земельный капитал
|32,5966
|Правекс
|32,8500
|Правекс
|32,5500
|Форвард банк
|32,8500
|Банк Сич
|32,5500
|Приватбанк
|32,8947
|Аккордрбанк
|32,5300
|OTP Bank
|32,9000
|Укрэксимбанк
|32,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,9000
|Украинский Капитал
|32,5000
|Креди Агриколь
|32,9000
|Форвард банк
|32,4000
|Укрэксимбанк
|32,9500
|Укрстройинвестбанк
|32,4000
|Пивденный
|33,0000
|Приватбанк
|32,4000
|Альфа-банк
|33,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,4000
|Укрстройинвестбанк
|33,7500
|Ощадбанк
|32,3200
|Украинский Капитал
|34,0000
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