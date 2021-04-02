Доллар стабилен перед статистикой по безработице в США

Курс доллара к основным мировым валютам в целом стабилен в пятницу утром в ожидании мартовской статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. При этом инвесторы не проявляют особой активности, - основные рынки Европы и США закрыты в Страстную пятницу.

По состоянию на 7.46 EET курс евро рос до 1,1778 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1775 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 92,88 пункта.

Большинство мировых фондовых и сырьевых рынков закрыты в связи со Страстной пятницей. На этом фоне валюты слабо колеблются без единой динамики.

В понедельник биржи Великобритании, Франции, Германии также будут закрыты, а рынки США будут работать.

Единственным значимым для валютного рынка фактором в пятницу является статистика по безработице в США за март. Аналитики ожидают снижения безработицы в отчетном месяце до 6% с февральских 6,2%, а также роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 647 тысяч.