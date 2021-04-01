Доля доллара в валютных резервах центробанков упала до минимума за 25 лет

Доля доллара в международных валютных резервах центробанков упала в четвертом квартале 2020 года самого низкого уровня с 1995 года, следует из данных, размещенных на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

Так, доля доллара упала до 59,02% в четвертом квартале с 60,49% в третьем, снижаясь три квартала подряд. Это минимум с 1995 года, когда она составляла 58,9%. Согласно данным, максимум был зафиксирован в 2001 году - 72,7%.

Однако, несмотря на снижение, доля доллара в международных валютных резервах остается самой высокой по сравнению с другими валютами.

Доля евро в международных валютных резервах центробанков выросла до максимума с 2014 года в 21,24% в четвертом квартале по сравнению с 20,53% в третьем квартале. Согласно данным, максимум был достигнут в 2009 году, когда его доля составляла 28,03%.

Доля китайского юаня увеличилась в четвертом квартале до рекордных для данной валюты 2,25% с 2,14% кварталом ранее. Это уже четвертый подряд квартал роста доли юаня в международных валютных резервах.

В четвертом квартале 2020 году курс доллара снизился по отношению к основным резервным валютам. Так, в паре с долларом фунт стерлинга укрепился на 5,8%, евро - на 4,2%, иена - почти на 2,2%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) упал на 4,2%.