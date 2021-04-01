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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 31.03.2021
10:50 01.04.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|26.02.2021
|5.0288
|01.03.2021
|5.1500
|02.03.2021
|5.0188
|03.03.2021
|5.0313
|04.03.2021
|5.0444
|05.03.2021
|5.5438
|09.03.2021
|5.5625
|10.03.2021
|5.6838
|11.03.2021
|5.6700
|12.03.2021
|5.6738
|15.03.2021
|5.6571
|16.03.2021
|5.6150
|17.03.2021
|5.7385
|18.03.2021
|5.7346
|19.03.2021
|5.6125
|22.03.2021
|5.6962
|23.03.2021
|5.6750
|24.03.2021
|5.6313
|25.03.2021
|5.7350
|26.03.2021
|5.4667
|29.03.2021
|5.4278
|30.03.2021
|5.5994
|31.03.2021
|5.5143
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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