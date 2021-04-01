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Независимый аудитор подтвердил обеспечение стейблкоина Tether
09:34 01.04.2021 |
Располагающееся на Кайманах подразделение международной аудиторской и консалтинговой компании Moore Global представило заключение о достаточности резервов Tether Holdings Limited для полного обеспечения стейблкоина Tether (USDT).
Фирма подтвердила достоверность информации, представленной эмитентом стабильной монеты в консолидированном отчете о резервах.
В заявлении Tether Holdings отметила, что мнение Moore Global подтверждает позицию компанию о полном обеспечении USDT. Компания обещала и впредь поддерживать такой уровень прозрачности.
Напомним, в январе базирующийся на Багамах банк Deltec, который хранит активы Tether, заявил о полном покрытии стейблкоина USDT резервами.
В мае 2019 года главный юрист компании Стюарт Хогнер подтвердил, что только 74% в обеспечении USDT составляют фиатные деньги.
В феврале эмитент стейблкоина и родственная ему криптовалютная биржа Bitfinex урегулировали конфликт с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк по делу о потере $850 млн. Тогда глава ведомства заявила, что утверждения Tether о том, что ее цифровой актив был полностью обеспечен долларами США были ложью.
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