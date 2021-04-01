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Золото 1 апреля вернулось к уровню выше $1700
09:25 01.04.2021 |
Цена на золото слабо меняется в четверг утром после того, как в пятницу стоимость выросла на 1,8% и вернулась к уровню выше 1700 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,01%, или на 0,25 доллара, до 1715,85 доллара за тройскую унцию. В среду золото подорожало на 1,8%. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,55% - до 24,398 доллара за унцию.
Несмотря на удорожание золота в среду, что произошло в последний день торгов марта и первого квартала, по итогу трех месяцев у золота был худший квартал с 2016 года - драгоценный металл упал в цене на 9,6%.
Главными факторами для золота были инфляционные ожидания, стоимость доллара и доходность гособлигаций США. Доллар в первом квартале укрепился, что негативно для золота, поскольку в этом случае металл становится менее доступным при его покупке в другой валюте. Доходность поднялась почти вдвое с начала года, до годового рекорда, что также негативно для золота.
Поскольку золото чувствительно к курсу доллара, инвесторы будут следить за данными по рынку труда в США. В четверг станут известны еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице, в пятницу - данные по рынку труда.
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