Канада обновила правила верификации держателей криптовалют

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) ужесточил правила верификации клиентов компаний, связанных с цифровыми активами. Об этом говорится на сайте регулятора.

Изменения затронули местные и зарубежные фирмы, оказывающие финансовые услуги, а также поставщиков криптовалютных сервисов. Положения руководства вступают в силу с 1 июня 2021 года.

В FINTRAC потребовали от компаний подтверждать личности клиентов в следующих случаях:

* получение криптоактивов стоимостью $10 000 и выше в течение суток;

* перевод денег или цифровых валют, а также обмен от $1000;

* любая сомнительная транзакция, независимо от суммы.

Ведомство не требует проведения проверки, если речь идет о государственных учреждениях или их подразделениях. Исключением также стали компании с чистыми активами в размере $75 млн, котирующиеся на Канадской фондовой бирже.

Ранее Канада обязала местные и зарубежные компании, предлагающие обмен и переводы, в том числе цифровых валют, регистрироваться в FINTRAC.

Напомним, в ноябре 2020 года налоговая служба страны потребовала от криптобиржи Coinsquare передать все данные пользователей с 2013 года для проверки на соблюдение обязательств по уплате налогов.

В марте 2021 года ведомство через суд получило доступ к деталям транзакций, сумме переводов, типах валюты и другой информации.



