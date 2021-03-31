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Канада обновила правила верификации держателей криптовалют
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) ужесточил правила верификации клиентов компаний, связанных с цифровыми активами. Об этом говорится на сайте регулятора.
Изменения затронули местные и зарубежные фирмы, оказывающие финансовые услуги, а также поставщиков криптовалютных сервисов. Положения руководства вступают в силу с 1 июня 2021 года.
В FINTRAC потребовали от компаний подтверждать личности клиентов в следующих случаях:
* получение криптоактивов стоимостью $10 000 и выше в течение суток;
* перевод денег или цифровых валют, а также обмен от $1000;
* любая сомнительная транзакция, независимо от суммы.
Ведомство не требует проведения проверки, если речь идет о государственных учреждениях или их подразделениях. Исключением также стали компании с чистыми активами в размере $75 млн, котирующиеся на Канадской фондовой бирже.
Ранее Канада обязала местные и зарубежные компании, предлагающие обмен и переводы, в том числе цифровых валют, регистрироваться в FINTRAC.
Напомним, в ноябре 2020 года налоговая служба страны потребовала от криптобиржи Coinsquare передать все данные пользователей с 2013 года для проверки на соблюдение обязательств по уплате налогов.
В марте 2021 года ведомство через суд получило доступ к деталям транзакций, сумме переводов, типах валюты и другой информации.
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