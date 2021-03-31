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Справочный курс гривны 30 марта повысил на 6,17 коп до 27,8993 грн/$1
12:26 31.03.2021 |
Национальный банк 31 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.18 коп. до 27.8075 UAH/USD.
|Показатель
|30.03.2021
|31.03.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8993
|27.8075
|0.329
Данные: НБУ
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