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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31.03.2021
11:07 31.03.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31 марта 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|27,8500
|Аккордрбанк
|27,8200
|Земельный капитал
|27,8087
|Правекс
|27,8500
|Альфа-банк
|27,8000
|Земельный капитал
|27,8513
|Форвард банк
|27,7500
|Креди Агриколь
|27,8700
|OTP Bank
|27,7500
|Банк Сич
|27,9000
|Правекс
|27,7300
|Укрэксимбанк
|27,9000
|Креди Агриколь
|27,7200
|Приватбанк
|27,9330
|Укрэксимбанк
|27,7000
|Коминвестбанк
|27,9500
|Банк Сич
|27,7000
|Окси банк
|27,9500
|Ощадбанк
|27,6500
|Форвард банк
|27,9500
|Окси банк
|27,6200
|Ощадбанк
|27,9900
|Приватбанк
|27,6000
|OTP Bank
|28,0000
|Коминвестбанк
|27,6000
|Глобус
|28,0000
|Глобус
|27,6000
|Укрстройинвестбанк
|28,0500
|Аккордрбанк
|27,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1500
|Украинский Капитал
|27,5500
|Альфа-банк
|28,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|32,7000
|Правекс
|32,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,7000
|Креди Агриколь
|32,6700
|Альфа-банк
|32,6000
|Аккордрбанк
|32,6900
|Земельный капитал
|32,5690
|Банк Сич
|32,7000
|Форвард банк
|32,5500
|Укрэксимбанк
|32,7500
|OTP Bank
|32,5500
|Приватбанк
|32,7869
|Украинский Капитал
|32,5000
|Коминвестбанк
|32,8000
|Аккордрбанк
|32,4600
|Земельный капитал
|32,8121
|Банк Сич
|32,4500
|Форвард банк
|32,8500
|Креди Агриколь
|32,4200
|OTP Bank
|32,9000
|Правекс
|32,4000
|Окси банк
|32,9000
|Коминвестбанк
|32,4000
|Ощадбанк
|32,9000
|Глобус
|32,4000
|Глобус
|33,0000
|Приватбанк
|32,3500
|Укрстройинвестбанк
|33,0500
|Ощадбанк
|32,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,2000
|Укрэксимбанк
|32,3000
|Альфа-банк
|33,5000
|Окси банк
|32,3000
|Украинский Капитал
|34,0000
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