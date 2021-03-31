PayPal разрешил оплачивать товары криптовалютой

PayPal Holdings разрешила использовать криптовалюту для оплаты товаров в своей платежной системе. Компания разрешит проводить операции с Bitcoin, Bitcoin cash, Ethereum и Litecoin, сообщает Reuters.

В ближайшие месяцы услуга станет доступной для 29 млн онлайн-продавцов. При оплате криптовалютой продавцы будут получать фиатную валюту. Конвертация в традиционные деньги будет проходить автоматически. Конвертация должна защищать продавцов от волатильности криптовалюты.

"Это впервые, когда вы можете беспрепятственно использовать криптовалюту так же, как кредитную или дебетовую карту в кошельке PayPal", - заявил президент и гендиректор PayPal Дэн Шульман.

Компания не будет взимать комиссию за транзакцию с использованием криптовалюты. Для каждой покупки можно будет использовать только один тип криптовалюты.