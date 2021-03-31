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PwC: объем слияний и поглощений в криптоиндустрии вырос до $1,1 млрд
23:08 30.03.2021 |
Совокупный объем сделок слияний и поглощений в 2020 году более чем вдвое превысил предыдущий показатель и достиг $1,1 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC).
По данным аналитиков, в 2019 году это значение составило $481 млн.
В 2020 году средний размер сделки вырос с $19 млн до $53 млн. Общий объем привлеченных средств увеличился на 33%. Конкретные цифры издание не приводит.
В географическом разрезе объем заключенных сделок в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) вырос с $131 млн до $303 млн. Северная и Южная Америка укрепили лидерство - за минувший год этот показатель увеличился более чем втрое - с $251 млн до $785 млн. Доля региона повысилась с 52% до 71%.
В Европе прошла каждая третья сделка, тогда как годом ранее каждая четвертая. В США заключили 41% сделок против 48% годом ранее.
Глава PwC Global Crypto Анри Арсланян спрогнозировал в 2021 году новые рекорды по всем показателям. Он отметил высокий интерес крупных инвесторов к криптовалютной индустрии.
Консалтинговая фирма в отчете упомянула новые исторические максимумы цены биткоина, капитализации стейблкоинов, разработку национальных цифровых валют, взлет сегментов децентрализованных финансов и невзаимозаменяемых токенов.
В октябре специалисты PwC предсказали увеличение мирового ВВП на $1,7 трлн к 2030 году за счет массового внедрения блокчейна.
Напомним, с 2013 года наибольшую активность в сделках по слияниям и поглощениям проявили Coinbase, Kraken и Binance.
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