PwC: объем слияний и поглощений в криптоиндустрии вырос до $1,1 млрд

Совокупный объем сделок слияний и поглощений в 2020 году более чем вдвое превысил предыдущий показатель и достиг $1,1 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC).

По данным аналитиков, в 2019 году это значение составило $481 млн.

В 2020 году средний размер сделки вырос с $19 млн до $53 млн. Общий объем привлеченных средств увеличился на 33%. Конкретные цифры издание не приводит.

В географическом разрезе объем заключенных сделок в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) вырос с $131 млн до $303 млн. Северная и Южная Америка укрепили лидерство - за минувший год этот показатель увеличился более чем втрое - с $251 млн до $785 млн. Доля региона повысилась с 52% до 71%.

В Европе прошла каждая третья сделка, тогда как годом ранее каждая четвертая. В США заключили 41% сделок против 48% годом ранее.

Количество и объем заключенных сделок слияний и поглощений в криптовалютной отрасли. Данные: PwC.

Глава PwC Global Crypto Анри Арсланян спрогнозировал в 2021 году новые рекорды по всем показателям. Он отметил высокий интерес крупных инвесторов к криптовалютной индустрии.

Консалтинговая фирма в отчете упомянула новые исторические максимумы цены биткоина, капитализации стейблкоинов, разработку национальных цифровых валют, взлет сегментов децентрализованных финансов и невзаимозаменяемых токенов.

В октябре специалисты PwC предсказали увеличение мирового ВВП на $1,7 трлн к 2030 году за счет массового внедрения блокчейна.

Напомним, с 2013 года наибольшую активность в сделках по слияниям и поглощениям проявили Coinbase, Kraken и Binance.