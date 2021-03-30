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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30.03.2021

11:02 30.03.2021 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30 марта 2021


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Альфа-банк 27,9000 Аккордрбанк 27,9400
Укрэксимбанк 27,8500 Правекс 27,9500
Укрстройинвестбанк 27,8500 Креди Агриколь 27,9700
Правекс 27,8500 Банк Сич 28,0000
OTP Bank 27,8500 Коминвестбанк 28,0000
Креди Агриколь 27,8200 Пивденный 28,0000
КомИндБанк 27,8200 Приватбанк 28,0112
Банк Сич 27,8200 OTP Bank 28,0500
Форвард банк 27,8000 Окси банк 28,0500
Пивденный 27,8000 Ощадбанк 28,0500
Коминвестбанк 27,8000 Укрстройинвестбанк 28,0500
Аккордрбанк 27,7600 Укрэксимбанк 28,0500
Ощадбанк 27,7500 Форвард банк 28,0500
Приватбанк 27,7000 КомИндБанк 28,0700
Окси банк 27,7000 Глобус 28,1000
Глобус 27,7000 Банк инвестиций и сбережений 28,1500
Украинский Капитал 27,5500 Альфа-банк 28,5500
Банк инвестиций и сбережений 27,5000 Украинский Капитал 28,6000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Альфа-банк 32,8500 Пивденный 32,9000
OTP Bank 32,8000 Аккордрбанк 32,9200
Форвард банк 32,7500 Креди Агриколь 32,9200
Правекс 32,7500 Банк Сич 32,9500
Банк Сич 32,7500 Правекс 32,9500
Укрстройинвестбанк 32,7000 Коминвестбанк 33,0000
Банк инвестиций и сбережений 32,7000 Окси банк 33,0000
Аккордрбанк 32,7000 Форвард банк 33,0000
Креди Агриколь 32,6700 Приватбанк 33,0033
Коминвестбанк 32,6500 Ощадбанк 33,0500
КомИндБанк 32,6500 Укрстройинвестбанк 33,0500
Приватбанк 32,6000 Укрэксимбанк 33,0500
Пивденный 32,6000 Глобус 33,1000
Окси банк 32,6000 КомИндБанк 33,1000
Глобус 32,6000 OTP Bank 33,2000
Укрэксимбанк 32,5500 Банк инвестиций и сбережений 33,2000
Украинский Капитал 32,5000 Альфа-банк 33,8000
Ощадбанк 32,5000 Украинский Капитал 34,0000

 

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