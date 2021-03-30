Финансовые новости
- |
- 30.03.21
- |
- 18:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена на золото опускается 30 марта на росте доходности гособлигаций США
10:01 30.03.2021 |
Стоимость золота во вторник продолжает снижаться к 1700 долларам за тройскую унцию на фоне роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.10 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,49%, или на 8,4 доллара, до 1706,2 доллара за тройскую унцию. В понедельник золото подешевело на 1,2%. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,6% - до 24,623 доллара за унцию.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) растет вторую торговую сессию подряд. Доходность составляет около 1,74%, - на этом уровне она была в середине месяца, а раньше - только в январе 2020 года.
Такая динамика снижает привлекательность золота, поддерживая курс доллара. Дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.
В целом продолжение вакцинации и ожидания восстановления мировой экономики негативны для золота, которое традиционно считается надежным активом. С начала года золото потеряло 10% стоимости.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Самоуспокоение Зеленского: что не так с «нормандскими» инициативами Банковой
|В МВФ скептически относятся к идее налоговых амнистий в целом
|Работодателей обяжут работать с сотрудниками по новым условиям: Кабмин взялся за права трудящихся
|Олигархи, оппозиция или Запад: Кто первым притормозит Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Смарт-ТВ: мультимедийная панель или полезный для работы гаджет
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 30.03.21
|Верховный суд Израиля разблокировал иск «Приватбанка» к Коломойскому на $600 миллионов
|Доллар дорожает 30 марта на возобновлении роста доходности гособлигаций США
|Справочный курс гривны 30 марта повысил на 6,17 коп до 27,8993 грн/$1
|Азиатские фондовые биржи 30 марта закрылись в основном ростом
|Объем стейблкоинов на криптобиржах превысил $10 млрд
Это интересно
|Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha будут производить одинаковые аккумуляторы для своих электрических мотоциклов
|Mercedes-Benz разработал новый бензиновый двигатель
|Volkswagen прекращает разработку новых моторов вслед за Audi
|США намерены за 10 лет уменьшить стоимость солнечной электроэнергии на 60%
|Торговое представительство США готовит повышенные тарифы для шести стран, принявших законы о цифровых налогах
|Неизвестная публике картина Ван Гога продана за 13 млн евро. Она никогда не выставлялась
|СБУ блокировала вывоз янтаря: изъято более тонны камней и 170 кг ювелирных изделий