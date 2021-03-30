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Доллар дорожает 30 марта на возобновлении роста доходности гособлигаций США
13:30 30.03.2021 |
Курс доллара во вторник днем растет к большинству других мировых валют, при этом доллар к иене обновил максимум за год на фоне возобновившегося уверенного роста доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.46 EET курс евро к доллару снижался до 1,174 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1762 доллара. Курс доллара к иене рос до максимума с марта 2020 года в 110,28 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 93,11 пункта.
Доходность гособлигаций США снова растет на фоне инфляционных ожиданий и надежд на восстановление американской экономики. Так, доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) после временной стабилизации растет второй день подряд и составляет 1,77%. На таком уровне показатель был в середине месяца, а до этого - только в январе 2020 года.
"Поддержку доллару в паре с иеной оказывает рост доходности казначейских облигаций, поскольку рынок сосредоточен на перспективах восстановления экономики США. К концу года доллар может вырасти до 115 иен, в зависимости от темпов восстановления", - сказал агентству Франс Пресс старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).
Позднее на динамику валютных курсов может повлиять статистика из Германии и США. Так, аналитики полагают, что инфляция в Германии в марте, по предварительной оценке, ускорилась до 1,7% в годовом выражении с 1,3% месяцем ранее. Кроме того, в США в первые часы торгов аналитическая компания Conference Board опубликует индекс доверия потребителей за март. Согласно оценкам аналитиков, индикатор вырос до 96,9 пункта с 91,3 пункта в феврале.
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